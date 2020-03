Virumaa Teataja lehetoimetuse read täienesid uue ajakirjanikuga

Kodumaakonna päevalehega on Piret teinud koostööd, kirjutades kolumneid ning teatriarvustusi. Uus ajakirjanik on õpihimuline, ta tudeerib kaugõppes sotsiaaltööd.

Pireti moto on: “Kirjutamine, see on imelihtne, tuleb vaid õiged sõnad õigesse ritta seada. Kirjutamine, see on pagana raske, sest õiged sõnad tuleb õigesse ritta seada.”