Kolumn: keskaeg tuleb tagasi

Pärast vaktsiinide ja antibiootikumide leiutamist tekkis illusioon, et arstiteadus on kõikvõimas, elu turvaline ja heaolu kasv igavene. Sõna “viirus” kuuldes mõeldi pigem arvutisse sattunud pahavarale. Praegu tundub aga, et keskaeg tuleb tagasi. Tollal oli meditsiin nõrk, kuid epideemiaid ohjeldas rahva paiksus ja reisimise aeglus (purjeka ja hobuse kiirusega).

Kahju, et just koroonaviirus aitab täita Gretakese unistust paremast maailmast, kus lennukid ei lenda ja autokütuste müük väheneb. Üleilmastumine teeb vähikäiku, turism on läbi ja isegi Veneetsia kanalite vesi läheb puhtamaks. Samas on para­doksaalne, et oma autoga sõita on nüüd parem kui ühissõidukis, kust võib saada nakkuse.

Endassetõmbunud Türkmenistanis, mis ammu enne kriisi nõudis kõigilt väliskülalistelt viisat, pole vaatamata Iraani haiguskolde lähedusele ühtegi nakatunut. Türkmenistan on üks viimaseid kohti maakeral, kus saab elada tervislikku elu puhtas looduses nagu Kajum Tangrõkulijevi (praeguses kirjaviisis Kaýum Taňrygulyýew) luuletuses poisist, kes külastab oma karjusest lelle: “Ma haukan lambajuustu, teed rüüpan rohelist.” Aga riigikord on seal päris keskaegne.

Keskajal oli Euroopas palju tõbesid, kuid õnneks ei tuntud tubakat. Eriolukorras võiks riik kasutada juhust ning keelata sigarettide ja muude suitsetatavate tubakatoodete müügi. Koroonaviirus kahjustab kopse. Milleks neid suitsetamisega veel rohkem nõrgestada ja niigi ülekoormatud tervishoiusüsteemi koormata? Enam ei anta ju isegi plaanilist hambaravi.

Vanglates kehtib täielik suitsetamiskeeld. Praegu on kõik olukorra vangid, heal juhul vabakäiguvangid. Piirid on kinni ja naabermaades suitsu järel käia ei saa. Nikotiinisõltlaste õnneks on Eestis seadustatud tubakavaba ehk sünteetilise nikotiiniga snus. Abi võib olla ka “elektrisuitsudest” ja kuumutatavatest tubakapulkadest.

Maal tohib käia metsas jalutamas, aga rahvarohkes suurlinnas on targem viiruspuhangu ajal toas istuda. Neti- ja nutiajastul on inimesed niigi tubased ja koduarest neid väga ei häirigi. Iseasi, kas kuudepikkune konutamine kitsas korteris teleri ja arvuti ees tervist tugevdab. Pärast pikka talve on immuunsüsteem nagunii nõrgem. Ometi on just märts kristlikus maailmas paastuaeg. Paast ei ole ainult lihast loobumine, vaid paastuda saab ka muudest harjumuspärastest lõbudest, näiteks reisimisest, seksist ja tubakast.

Paastumine ei ole nälgimine: paast pole mõeldud organismi nõrgestamiseks, vaid tugevdamiseks. Praegune pandeemia aitab kindlasti tarbimisest ja meelelahutusest paastuda, kuid tõenäoliselt jätkub paast ka pärast ülestõusmispühi.