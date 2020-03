Nädala kaja: teistmoodi, aga mitte kuigi eriline

"Ütle veel, et kriis tähendab halba. See ei pruugi sugugi nii olla."

Ühine mure liidab inimesi. Kõik muudkui nuputavad midagi. Mitu sõpra jagab usinalt filmisoovitusi. Poola filmid olevat toredad. Üks otsustas, et on paras aeg hakata õppima võõrkeelt. Kes pühkis juturaamatu kaanelt tolmu või võttis ette koduse suurpuhastuse. Ütle veel, et kriis tähendab halba. See ei pruugi sugugi nii olla.