Virumaa museaalid libisevad digimaailma

Digiteerimine Riigi mäluasutustes on kokku üle 900 miljoni Eesti kultuuris olulist pärandobjekti, millest praegu on digitaalsel kujul talletatud vaid umbes kümnendik. Kultuuriministeeriumi kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks sellest kolmandik: 3% dokumendi-, 32% eseme-, 60% nii filmi- kui ka foto-, 55% kunsti- ning 28% trükipärandist ehk kokku umbes 33% meie kultuuripärandist.

Muuseumis võetakse kappidest välja vanad ja väga vanad tekstiilesemed – nii seljariided kui ka sisustustekstiilid –, et need peagi sõidutada Tallinna digiteerimisele. Esivanemate kaunid esemed on alustamas veebielu.

Eesti rahva muuseumi eestvedamisel korraldatavas üleeestilises kultuuriväärtuste digiteerimisprojektis, mille eesmärk on teha lähiaastatel e-kujul kättesaadavaks kolmandik Eesti kultuuripärandist, osaleb 15 muuseumi, nende seas Virumaa Muuseumid. Praegu ongi kätte jõudnud nende kord saata esemed digiteerimisele.

Tekstiilide pakkimine ja ettevalmistamine ülespildistamiseks on täies hoos. “Meie museaalid peaksid plaani kohaselt Tallinnasse pildistamisele minema aprillikuus,” ütles Virumaa Muuseumide peavarahoidja Pilvi Põldma.

Peavarahoidja selgitas, et Virumaa Muuseumid osaleb praeguse seisuga kultuuripärandi digiteerimise kolmes alaprojektis.

Dokumendipärand, mis hõlmas 550 museaali, ligikaudu 8000 lehekülge, on digitud ja avalikustatud andmebaasis www.muis.ee.

Fotonegatiivide digiteerimise projekt, mis hõlmaks 2290 negatiivi, on ettevalmistusjärgus. “Kuna meie kogus olevad klaasnegatiivid ja fotonegatiivid, mis pärit ajast enne 1940. aastat, on juba digiteeritud, siis nüüd on meil selles projektis võimalus digiteerida põhiliselt 1940.–1960. aastatest pärit negatiivid,” selgitas Põldma.

Praegu on aga käsil esemepärandi digiteerimine, mis puudutab 1100 museaali. “Meie jaoks algas projekt 2018. aasta kevadel, kui ERM kaardistas muuseumide huvitatust projektis osaleda. Loomulikult olime kohe kindlad, et kasutame selle võimaluse ära, sest museaalidest kvaliteetsete kujutiste loomine ja nende lisamine andmebaasi nõuab muuseumilt suurt ressurssi,” rääkis peavarahoidja. “Oleme küll sisustanud endale väikese pildistamisnurgakese ja tegeleme järjepidevalt sellega, et inimestel oleks võimalik meie muuseumikoguga andmebaasi vahendusel tutvudes ka esemete pilte näha. Üldteada tõdemus ju on, et üks pilt räägib rohkem kui sada sõna.”

"Igal asjal on oma lugu, mõne puhul me lihtsalt ei tea seda." Pilvi Põldma, Virumaa Muuseumide peavarahoidja

Pilvi Põldma selgitas, et kuna esemepärandi digiprojekti esmases fookuses on tekstiilikogud, siis tegi ka Virumaa Muuseumid valiku eelkõige tekstiilesemete seast. Digiteerimisele otsustati saata valdavalt kõik varasemat (kuni aastani 1940) päritolu tekstiilesemed – nii seljariided kui ka sisustustekstiilid. “Kuna muuseumil puuduvad tingimused, kus pildistada suuri esemeid, siis lülitasime projekti kõik lipud, vaibad, tekid, kardinad ja muu sellise,” nimetas varahoidja. Et muuseumide huvi projektis osalemise vastu oli prognoositust väiksem, oli võimalik liita projekti ka teiste kategooriate museaale. “Meie valisime selleks karikad – nii saavad pildistatud ka 81 mitmesuguste võistluste karikat,” nimetas Põldma.