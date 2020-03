Mäluasutused kutsuvad pidama koroonapäevikut ja koguma legende

Pilte ootab muuseum lehele Pildiait aadressil https://pildiait.erm.ee/. Teretulnud on jäädvustused, kuidas eriolukord on muutnud harjumuspärast ümbritsevat. Samuti ülesvõtted sellest, kuidas perega aega veedetakse, olgu siis koduseinte vahel või looduses matkates ja sportides.

Eesti kirjandusmuuseumi Eesti kultuurilooline arhiiv ja ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi eriolukorra tingimustes: pidama eriolukorra päevikut, kus on muu hulgas mõtisklused, kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud, millele pööratakse varasemaga võrreldes rohkem ja millele vähem tähelepanu, millised on päevikupidaja suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad, millised on hirmud ja lootused.