Lääne-Virumaal registreeriti veebruaris 50 sündi

„19. märtsil avanes e-rahvastikuregistris uus teenus, mis võimaldab registreerida lapse sünni kodust lahkumata. Uut teenust kasutati selle avamise päeval koguni 96 sünni registreerimiseks. Tegemist on praeguse koroonaviiruse puhangu tõttu planeeritust kiiremini valminud e-teenusega. Rõõm on näha, et noored vanemad on selle võimaluse juba omaksvõtnud ja üles leidnud,“ kommenteeris rahvastikuminister Solman.