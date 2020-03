Pioneeripataljoni ajateenijad harjutavad veetakistuste ületamist

Jooksusild on puidust ehitatav kerge sild, mille kandevõime sõltub kasutatavast materjalist. Jooksusilla peamiseks plussiks on selle kiire paigaldamine. Et tulevased pioneerid saaksid aimu, mida tunneb jooksusilla abil veetakistust ületav jalaväelane, said kursuslased silla tugevust ka ise kontrollida.