Venemaa noorele korvpallitalendile meeldis Rakvere puhtus

Hooaega Valgas alustanud, kuid klubi finantsprobleemide tõttu seal Rakveresse siirdunud pikakasvuline 18-aastane mängija märkis portaalile antud usutluses muu jutu hulgas, et talle väga meeldis Lääne-Viru maakonnakeskuses.

"Siin on kõik treeningu ja meeskonna poole pealt paigas. Linna keskus on ilus, puhas ning kõik vajalik on olemas," rääkis Gafurov.