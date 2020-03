Isa saab sünnitusel osaleda videosilla teel

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev rääkis, et eile õhtust saadi videosild tööle ja nüüd saavad emad oma lähedastega sünnitusel suhelda. "See on võimalus, mis toimub lähtuvalt ema soovist. Kuidas see füüsiliselt kohapeal saab toimuma, lepime sünnitajaga kokku," ütles Suurkaev.