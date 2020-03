Karmeli kogudus kolis internetti

Karmeli koguduse hingekarjane Gunnar Kotiesen rääkis, et esimene otseülekanne tehti eelmisel pühapäeval, samuti saab interneti vahendusel jälgida neljapäevaõhtuseid teenistusi. “Meie pluss on see, et oleme aastaid jumalateenistustest netiülekandeid teinud,” kõneles Kotiesen ja lisas, et aastatega on kogudusele siginenud päris kenake tehnikapark, millega saab toota päris kvaliteetset pilti ja heli. “Inimesed on muidugi harjunud väga head meediapilti tarbima ja me ei konkureeri kvaliteedi osas suurte telekanalitega, aga meie netipilt on päris korralik,” rääkis Kotiesen enne pühapäevase otseülekande algust.