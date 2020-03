Triin Varek: positiivselt mõeldes saame kõigest üle

Vareku hinnangul on Rakvere inimesed viirusepuhangu ajal olnud tublid ja järginud eriolukorra juhiseid. Kuid on ka mõningaid murekohti. Linnapea märkis, et noored on kaubanduskeskustes kogunemise lõpetanud, kuid selle asemel hulguvad noortekambad nüüd näiteks parkides. "Kahekesi värske õhu kätte minna on päris okei, aga kambakesi mitte nii väga mõistlik," kõneles Triin Varek. Linnapea lisas, et noortele on seda üpris keeruline selgeks teha, nagu ta ka oma peres on tõdema pidanud.