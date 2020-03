Kliimapagulane Hispaanias: reeglite rikkumise eest saab trahvi

Lehtla sõnul on Hispaanias kehtivad reeglid väga karmid ning nendest üleastujaid trahvitakse päris krõbeda summaga. "Karantiin on päris tõsine, näiteks autoga sõites ei tohi peale juhi kedagi autos olla," rääkis ta. Tänaval niisama jalutada ei tohi, toidukauplused on avatud, seal antakse igale sisenejale kindapaar, mis tuleb kätte tõmmata.

"Aga üldiselt on päris turvaline, kuna kokkupuuteid teiste inimestega on vähe," lausus Valdur Lehtla.

Hotellid ja kämpingud on suletud, kuid et hiiglaslikus La Manga kämpingus, kus Lehtla koos abikaasaga talvitub, on päris palju kliimapagulasi põhja poolt, kes majakesed pikemaks ajaks rentinud, lubatakse sellel tegutseda.

Ka Lehtla elab koos abikaasaga ühes kämpingumajakeses. "Tulime küll oma haagisega, aga müüsime selle kaks kuud hiljem maha, sest pikemaajalisel peatumisel pole olulist hinnavahet, kas elad majas või oma haagises," selgitas ta.

Eestlasi on praegu Lehtla sõnul selles kämpingus seitse. "Norralased on kõik koju läinud, osa rootslasi ka, enamik rahvast on praegu sakslased, inglased ja prantslased," kõneles Valdur Lehtla.

Koduteele plaanis mees asuda 1. mail, kuid ilmselt ei tule sellest midagi välja. "Eestisse tahaks küll, aga kiiret meil pole," rääkis ta. Praegu tunneb ta kaugel maal kõige rohkem puudust üritustest ja pidudest ning ilusast ilmast, sest päevast päeva kipub sadama.

"Muidu on hea olemine, toit on kvaliteetne ja odav, vein laual ning sõbrad naabriteks," pajatas mees.