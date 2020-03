Lääne-Viru jäätmekeskuse tegevjuht Priit Raamat ütles, et riidekonteinereid tühjendatakse kolm korda nädalas. "Ometi saavad need kõik pooleteise päevaga täis, kõige rohkem on ületäitunud Maxima parklas olev konteiner, mille kõrvale on riideid pandud isegi lahtilselt," märkis Raamat. "Loodaks inimestelt siiski mõistlikku suhtumist, selline käitumine on väga inetu."

Raamat viitas, et nad on palunud inimestel hetkel oma riideid konteineritesse ajutiselt mitte tuua, kuna on eriolukord ning nende töötajad peavad kodudest toodud riidekotid käsitsi ära korjama ning see tähendab Raamatu sõnul ka nakatusohtu töötajatele.

Konteinereid siiski ära korjatuid ei ole ning nende tühjendamisega jätkatakse regulaarselt kolm korda nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. "Tahaks südamele panna, et kui konteiner on täis, siis ei jäetaks kotti selle kõrvale või tehtaks juba eelnevalt kindlaks, kas ruumi on. Kindlasti ei ole mõtet tuua asju tühjenduspäevade hommikul, sest siis on kindel, et konteinerid on täis," rääkis Priit Raamat ja ütles, et lisatühjendusi nad praegu teha ei saa.

Jäätmekeskus kogub konteinerite sisu vahelattu, seejärel viib Humana kogutud annetused Tallinna sorteerimiskeskusesse ning suunab esemed uuesti ringlusesse – kas siis müüki, annetamiseks või töötlemiseks.