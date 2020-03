Tarvas lõpetas debüüthooaja meistriliigas viienda kohaga

Tamsalu meeskonna eestvedaja Rainer Tops lausus, et nende lõppkoht tegelikkust ei peegelda. "Arvestasime, et meil on play-off-mängudeks kõik mehed rivis ja igal juhul olnuks meil finaalturniirile pääsu ning medališansid. Kokkuvõttes on kahju, et kõik nii läks, aga paraku on täna maailmas sellest suuremaid muresid. Tuleb edasi elada ja hakkama saada. Tuleviku osas ei ole täna õige mingit seisukohta võtta," kõneles Tops.