Lähipäevadel tõuseb õhusoe kuni 12 kraadini

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus 0 kuni –3, Lääne-Eestis 0 kuni +4 kraadi. Päeval on hommikupoolikul vähese ja vahelduva pilvisusega, pärastlõunal selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 7–14, puhanguti 17, saartel ja rannikul 20 m/s. Sooja on 5–10 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 7–14, puhanguti 17, saartel ja rannikul 20 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +4 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Soome lahe ääres läände. Sooja on 5–11 kraadi.