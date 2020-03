Spordibaasid vuntsivad ruume, ujulad tühjendavad basseine

Rakvere spordikeskus kasutab praegust aega, mil kõik spordiobjektid on külastajatele suletud, remondi- ja puhastustöödeks. Pisiremonti tehakse näiteks spordihalli saunades ja rõivistute duširuumides. Et Eesti Korvpalliliit kuulutas korvpallihooaja ametlikult lõppenuks, eemaldasid spordikeskuse töömehed eile spordihalli pallimängusaali põrandalt korvpalli sponsorireklaamide kleebiseid.

“Üldiselt on meil kõik tegevuses, ainult administraatorid on kodus. Nemad on aidanud natukene inventari inventuuri osas ja tõmbavad pisut hinge. Telefoni teel on siiski kõik kättesaadavad: meie infotelefon on ikka avatud ning suunatud administraatoritele juhuks, kui keegi peaks helistama ja huvi tundma,” kõneles maakonna suurima spordibaasi, Rakvere spordikeskuse direktor Siim Tuus.