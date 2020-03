Maakonnabussid jäävad esialgu kõik käiku

Nii näiteks teatas bussifirma Taisto, et lõpetab reisijate puudumise tõttu kõik oma reisid – see otsus puudutab ka Lääne-Virumaad, sest Taisto bussid teenindasid mõnd Rakvere–Tallinna ja Tallinna–Rakvere väljumist. Ka on Lux Express käigust ära võtnud kõik oma Tallinna ja Rakvere vahel sõitnud bussid. Kärbitud on rongide väljumisi.

Go Busi kella 14-ne väljumine Rakverest Tallinnasse on veel ühena vähestest sõiduplaanis. Bussifirma on asendanud suure bussi väikesega ja eile sisenes sellesse alla kümne reisija. “Käisime Rakveres, sest oli vaja ema külastada,” rääkis nooremapoolne lapsevankriga mees. “Reise on vähem küll, aga sõitjaid nagunii pole, nii et sellest probleemi pole. Koroonaviirust üleliia ei karda – kui hakkab külge, siis hakkab, mis teha.”

Lääne-Viru maakonnaliinide teenindamine jätkub aga senises mahus. Siiski tasub reisijail tähelepanu pöörata asjaolule, et mõnedel liinidel sõidavad bussid niinimetatud koolivaheaja graafiku alusel ehk väljumisi on vähem.

“Praegu sõidavad Lääne-Viru maakonnaliinide bussid vanade sõiduplaanide alusel,” kinnitas Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse Lääne-Virumaa liiniplaneerija Katrin Hanko. “Tõsi, reisijaid on vähe ja bussid tühjad. Ühistranspordikeskuse juhtkonna tasandil on arutatud, kas panna mõni liin seisma või mitte, kuid tänase seisuga otsust pole. Samas on liiniplaneerijatele antud ülesanne liinivõrku analüüsida.”

Hanko selgitas, et otsus liinivõrku kitsendada võib tulla ka maanteeametist ja seepärast on praegune, ennetav analüüs vajalik, et saaks kiirelt reageerida.

“Nii või teisiti oleks tegemist raske otsusega,” tõdes Kat­rin Hanko. “Ka need vähesed reisijad, kes on praeguses olukorras alles jäänud, vajavad liikumisvõimalust. Ja olegem ausad – bussijuhid vajavad tööd. Kui maakonnasisene bussiliiklus seisma panna või seda tublisti vähendada, on meil veel üks seltskond töötuid bussijuhte juures.”

Hanko tõi välja veel ühe tõsiasja: vastukäivad eesmärgid. “Bussijuhid vajavad tööd, aga samas vajavad nad kaitset viiruse eest. Keegi ei taha, et nemad nakatuks. Nii olemegi raskete otsuste ees.”