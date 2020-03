Repliik: viirusega levib ka e-kaubandus

Seni on toidu ostmine e-poest olnud suuresti pealinna elanike privileeg. Praegune eriolukord on aga pannud kaupmehed kiiremini leidma e-lahendusi ka kaugemal. Näiteks Coop on teatanud, et peagi saavad saarlased e-poest oma toidukorvi täita ning Maxima on andmas viimast lihvi oma e-lahendustele, mis puudutavad ka maakonnakeskuste kliente.