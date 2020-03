Uue aja kombed

Elus on siiski sündmusi, mida ei saa eriolukorrast hoolimata ära jätta või edasi lükata, näiteks matused. Sellisel juhul tuleb hoida pere- ja sõprade ring nii väike kui võimalik.

COVID-19 on väga kiiresti leviv viirus ja selle leviku tõkestamine sõltub meist kõigist. Viirus ei küsi, kas kohtume nakkusekandjaga koolis, poes või matustel. Oluline on tegutseda alalhoidlikult ja mõistuspäraselt.

Eriolukorrast tulenevad piirangud matustele, pulmadele ja sünnipäevadele on kindlasti korralduslikult keerulised, kuid praegune olukord nõuab igaühelt meist suurenenud vastutustunnet kaasinimeste ees. Kuigi ehk sooviksime, et riik määraks, mitu inimest tohib matustele või pulma tulla, pole siin küsimus mitte täpses osalejate arvus, vaid igaühe vastutustundes. Üldine põhimõte peaks praegu olema see, et mida vähem osalejaid, seda parem.

Riikliku eriolukorra tõttu on üha enam juttu elukohaandmetest rahvastikuregistris. Rahvastikuregistris olevaid elukohaandmeid saab kontrollida ja vajadusel uuendada rahvastikuregistri kodulehel.

Kehtestatud eriolukorras on vaja leida viirusekandjatega kontaktis olnud inimesi, ja kuna kehtivad liikumispiirangud nii saartele kui ka üle riigipiiride, on oluline, et riigil oleksid olemas Eestis elavate inimeste õiged kontaktandmed, sealhulgas elukohaandmed.

"Pean tunnistama, et otsus pühakojad teenistusteks sulgeda oli mu töös üks keerulisemaid: tähendas ju see, et Eesti suurim vähemus jääb ilma oma harjumuspärastest kooskäimistest, üksteise toest, otse kuulatud jumalasõnast ja sakramentidest."

Elukoha registreerimine on kohustuslik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd. Eriti oluline on õigete andmete olemasolu kriisiolukorras liikumispiirangute kohandamisel või juhul, kui isikud peavad olema vajadusel kiiresti leitavad. Seetõttu palve: viige kindlasti oma elukohaandmed rahvastikuregistris vastavusse tegelikega.

Eriolukorra tõttu kodus olemine tähendab seda, et ka ametiasutuste uksi tuleb võimalikult vähe kulutada. Inimesed käivad praegu endiselt perekonnaseisuasutustes igasuguseid avaldusi esitamas. Siit soovitus kasutada e-teenuseid ja teha tõesti ainult hädapäraseid toiminguid (näiteks sünni registreerimine). Avaldust lahutada ja nime muuta, isegi abielluda, võib ka hiljem esitada. Kui abiellumise kuupäev on praegusesse keerulisse ajajärku juba sattunud, siis on soovitus armastaval paaril tähtis talitus toimetada ilma külalisteta.

Olen tänulik, et otsus koroonaviiruse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks kirikud jumalateenistusteks sulgeda oli meie kirikujuhtidele mõistetav ning nad leppisid sellega. Küll aga jäi paljudel kogudustel aega napiks, et astuda kohe virtuaalmaailma tegijana ja eri digiplatvormidel teenusepakkujana.