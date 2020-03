Kingitud aeg

Õnneks on olemas ka teine pool. Ulatuslikult on tärganud algatusvõime ja abivalmidus. Kriisi eel soetatud piletite raha kingitakse kultuuriasutustele. Jagatakse ohtralt soovitusi ajatäiteks ja koduste abivahendite valmistamiseks. Pakutakse abi ja tuntakse muret. Enda ja teiste tervise pärast. Tuleviku ja majanduse pärast. Muret tuleb hoolega ohjes hoida, et see ei läheks üle hirmuks. Hirmul on spetsiifiline lehk, mida terava ninaga tegelased haistavad. Hirmu saab lihtsalt ja libauudistega kasvatada ja selle pealt tulu teenida. Pakkuda ravi ja kaitsevahendeid. Pakkuda alternatiivi ja lahendust. Pakkuda heldelt ja pehme peoga, teise käega taskusse pugedes. Kumb viirus sel juhul hullem on, kas koroona või kasulõikajad? Kasu võib kahju pealt hoopis paremini lõigata.