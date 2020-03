Rakveres langetatakse ohtlikke puid

Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul on puude raie vajalik inimeste ohutuse tagamiseks ja Vahtra puiesteel väärtuslikuma haljastuse säilimiseks.

Rakvere linnavalitsus on igaaastase korralise hooldustöö raames tellinud C. R. Jakobsoni tänaval üheksa, J. Kunderi tänaval kahe, Päikese tänaval ühe, Vahtra puiesteel kahe ning C. R. Jakobsoni ja Parkali tänava nurgas kahe ohtliku puu likvideerimise. L. Koidula tänaval võetakse maha kaks ohtlikku puud ja kahel puul rippeoksad.