Virumaa Muuseumid kutsuvad veebiloengule

Eriolukorra tõttu ei õnnestu Virumaa Muuseumidel kavas olnud loenguid pidada. Selleks võetakse esimest korda ette veebipõhine moodus, edastamaks loengut ebatavalisel, kuid tõhusal kujul. Otseülekande kaudu võimaldatakse igaühel oma kodusest arvutist, nutitelefonist või -televiisorist loengut reaalajas jälgida. "Kaks esimest loengut, mis said ette kantud Rakveres Rehbinderi majas, olid väga populaarsed ja seega ei olnud hetkekski mõtet, et järgnev loeng tühistada tuleks," sõnas Rehbinderi maja direktor Andrus Eesmaa.

Loengu teemaks on "Rakvere linnus ja Virumaa Liivi sõja algusaastail (1558–1570)". Sihtasutuse vanemteaduri Uno Trummi sõnul on see talle esimene kord pidada loengut ilma elava kuulajaskonnata, mis teeb selle kindlasti raskemaks, kuna puudu jääb vahetust kontaktist.