Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht: viiruse levik Lääne-Virumaal on seni olnud aeglane

Holzmann rääkis, et oma tööpäeva alustab ta terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikusele helistades ja hetkeseisu kohta pärides. Praeguste andmete järgi otsustades on Holzmanni sõnul viiruse levik Virumaal aeglane. "See on positiivne," ütles Holzmann ja tõi näite, et kolme päeva jooksul, ajavahemikul 20.–22. märtsini, tehti 58 viiruseproovi, neist 24 Lääne-Virumaal. Kõik olid negatiivsed. "See, mis juhtub homme, ülehomme, seda ei tea," lisas Holzmann.