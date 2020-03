Naastrehvide vahetamisega võib veel oodata

Enne rehvivahetust on otstarbekas üle vaadata suverehvide mustrisügavus. Kui see on vaid 1,6 millimeetrit, siis tuleks osta uued rehvid, sest olemasolevad ei pea tervet hooaega vastu. Suverehvide mustrisügavus peab olema vähemalt 1,6 millimeetrit, kuid rehvivahetusele peaks mõtlema juba siis, kui nende jääksügavus on 2 millimeetrit.