Vabamu kutsub looma virtuaalnäitust

“Praeguses eriolukorras, kui veedame varasemast palju rohkem aega oma kodus, on hea hetk peatuda ja märgata, mis esemed meid ümbritsevad. Igapäevaelu kiirustamises ei pruugi olla aega, et mõelda oma vanaisale, kelle puhvet seisab meil elutoas, või vanatädile, kelle tikitud linik on voldituna kummutisahtlis,” rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. “Kui vaadata praegust olukorda ja kuulata lugusid Siberis hakkama saamisest, üksteise toetamisest, on just need lihtsad mõtted, mälestused, vanema-vanaisa jutud need, mis keerulisel päeval meile lootust ja eeskuju võivad pakkuda,” lisas Telve.