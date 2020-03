Raamatud igatsevad lugejate järele

Raamatukogude uksed on kinni. Uste taga tegeldakse usinasti sisetööga, ent leitakse ka kriisiolukorras võimalusi lugejaid teenindada, olgu kontaktivaba laenutuse või veebikeskkonna kaudu.

Lääne-Virumaa keskraamatukogu on suletud, samuti Kadrina, Tapa, Vinni, Väike-Maarja valla raamatukogud. Ka Viru-Nigula vallas, kus raamatukogud olid veel eelmisel nädalal avatud, otsustati need sulgeda. Rakvere valla ja Haljala valla raamatukogude lahtiolek on piiratud, seal saab raamatuid ettetellimisel laenutada, ent mitte viibida raamatukogu ruumides.

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et raamatukogus valitseb töine meeleolu: koristatakse ruume, pühitakse remonditolmu ning korrastatakse teavikukogu. “Ühest küljest on tore, et tehtud saavad needki tööd, mida seni ajapuudusel on edasi lükatud, teisest küljest on meeleolu aga nukker, sest raamatukogu ei ole raamatukogu ilma oma suurte ja väikeste lugejateta. Igatseme juba lugejaid tagasi,” rääkis ta.

Enamik keskraamatukogu töötajatest toimetab majas, kuid osaliselt töötatakse ka kodus, sest raamatusoovitusi kirjutada, andmebaasi korrastada ja mitut muud tööd saab direktori sõnul teha edukalt koduseinte vahelgi.

Nädalaga jõuti raamatukogu teavikukogust, mille ligikaudne suurus on 106 000 eksemplari, korrastada üle poole. “Töö võtab omajagu aega, sest iga teaviku puhul hindame, kas eksemplar on endiselt vajalik, ja lagunenud eksemplarid parandame,” selgitas Õunapuu-Seidelberg. Osaliselt ootab oma järge ka perioodikakogu korrastamine. Komplekteerimisosakonna töö käib direktori sõnul endises rütmis – teavikuid tellitakse ja töödeldakse kogu maakonna rahvaraamatukogude tarbeks. “Oleme saanud ka mitu väga mahukat päringut, millele on nüüd aega põhjalikult vastuseid otsida,” lisas ta.

Direktor rõõmustas, et lugejad on olnud väga mõistvad. “Viiruseoht puudutab kõiki ning lootuses, et tegu on lühiajalise olukorraga, ollakse valmis ootama. Eelmisel nädalal olid osaliselt avatud ka linnaümbruse valdade raamatukogud, nii saime kiired hädalised sinna suunata. Tagastuskasti tuuakse raamatuid tagasi regulaarselt ning muidugi pikendame soovijatel laenutustähtaegu.”

Õunapuu-Seidelberg ütles, et sellel nädalal ei ole kahjuks keskraamatukogust võimalik raamatuid laenutada, küll aga soovitakse aprillikuu esimesel nädalal vähemalt piiratud mahus siiski taas laenutamist võimaldada. “Kas ja kuidas plaan teoks saab, selgub nädala teises pooles. Mõistame, et lugejad tahaksid eriti nüüd, mil palju kodus ollakse, teavikuid laenutada, samas anname endale aru, et peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta oma töötajaid ning takistada viiruse laiemat levikut,” rääkis ta. Et raamatusõbrad siiski midagi lugeda leiaksid, jagatakse raamatukogu kodulehe ja Facebooki vahendusel e-raamatute ja andmebaaside linke.

Kadrina valla raamatukogu direktor Ene Heide ütles, et suletud uste taga teevad raamatukoguhoidjad sisetöid: vastavad päringutele telefoni ja e-posti teel, pikendavad tähtaegu, võtavad raamatuid arvele, puhastavad kogusid vananenud ja lagunenud raamatutest, tegelevad suurpuhastusega.