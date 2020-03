Näitusel “Kirjapildid” käib palju külastajaid

Näituse avamine jäi viiruseohu tõttu ära ja ohutuse huvides otsustati kunstisaali uks külastajatele sulgeda. Et suurepärane näitus jõuaks siiski kunstisõpradeni, valmis väljapanekust video. Video on mõne päevaga kogunud üle 200 vaatamise. Riho Hütt ütles, et on publikuhuvi üle rõõmus, ja tunnistas, et nii palju rahvast selle ajaga galeriis näitust vaatamas kindlasti ei käiks. “Eks see videogalerii mõte oli juba mõnda aega. Plaanisime esialgu jäädvustada näituse üles panemist, et saata video näituse kuraatorile Peter Riederile,” ütles Hütt.