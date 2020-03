Lõõtsamuusikud täidavad veebikontserdil kuulajate soove

Väga head sõbrad ja veel paremad lõõtsamehed on koos mänginud 15 aastat ning kontserte on jagunud nii argi- kui ka puhkepäevadesse. Nüüd, kus kõik esinemised on kuni maikuuni tühistatud, aga sõrmed pilli järele siiski sügelevad, otsustasid nad korraldada lõõtsamuusikasõpradele toreda õhtuse soovikontserdi. Miila küla mees Martin Müller lubab, et lugusid, mida nad mängima hakkavad, saavad kuulajad ise kontserdi ajal soovida.

Martin Müller rääkis, et digikontsert pole talle ega Asso Indile võõras asi, sest duo on teinud mõnegi oma muusikat tutvustava klipi. Pikema kontserdiga astutakse üksnes kaamera ette siiski esimest korda ja sellisel kontserdil ei saa nad publiku meeleolukale kaasaelamisele toetuda. See pillimehi ei heiduta. “Publikut tuleb ette kujutada!” sõnas Müller.

Millise looga kontserti alustatakse, duo veel ei tea, aga kindlasti pole see soovilugu, vaid lõõtsameeste tervitus kuulajatele. “Me otsustame alati avapala minut-paar enne kontserti, teinekord otse laval, sest esialgne mõte võib emotsiooni tõttu muutuda,” sõnas muusik.

Martin Mülleri sõnul oli duol live-veebikontserdi mõte tiirelnud mõttes ennegi, aga nüüd oli põhjus asi teoks teha. “Mõnigi muusik on juba sellise kontserdi andnud, aga pole kuulnud, et oleks olnud kahe lõõtsa kontserti,” lausus ta. Müller tõdes, et eriolukord on muutnud muusikute elu keeruliseks, eriti nende, kes ainult muusikaga leiba teenivad. “Mina töötan õpetajana ja see teeb olukorra pisut vähem keeruliseks,” arvas ta.