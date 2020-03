Jalgpalli suvelaagrid on kavas augustis

“Praeguseks hetkeks on selge, et juunis jalgpallilaagrid ei toimu, sest enne eriolukorra lõppemist pole võimalik registreerimisega alustada. Eriolukorrast tingituna võib esimese ja teise kooliastme suvevaheaja algus edasi lükkuda. Me võime hetkel ainult seda oletada, aga suure tõenäosusega on lapsed juuni alguses veel koolitegevustega hõivatud,” rääkis jalgpalli suvelaagrite liidupoolne koordinaator Martti Pukk.