Rakvere sulgeb spordi- ja mänguväljakud

“On mõistetav, et praeguses olukorras on sunnitud kodus viibimine inimestele keeruline ja vanemad sooviks lastega ka mänguväljakutel värskes õhus aega veeta. Terviseameti info kohaselt levib viirus inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, kuid nakkusohu vältimiseks ei ole võimalik spordi- ja mänguväljakutel atraktsioonide pindu iga kasutaja järel desinfitseerida. Seetõttu on inimeste tervise kaitsmiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks ülioluline inimkontaktide vältimine. Eriolukord on ajutine, palume mõistvat suhtumist,” selgitas Rakvere linnapea Triin Varek.