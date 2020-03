Viirus hoiab eakad eemal

Kõnetraat ja raadio – päevad, need pole üksindust täis

Helja-Hildegard Lauri usub, et on Ulvi hooldekodus kaitstud. FOTO: Marianne Loorents

Esmaspäev. Helja-Hildegard Laurile on see päev nagu iga teinegi. Kui paluda Ulvi hooldekodu asukal jutustada, mida ta teeb, siis alustab ta sellest, et istub voodil. “Mul on süles Pontšik,” tutvustab vana naine.

Telefon pilti ei näita ja hooldekodus karantiinis olev naine peab pisut selgitama, kes on see toreda nimega tegelane. “Väike põder, kelle jõulude ajal tõi kingituseks poeg,” jutustab ta.

Praegu, mil aeg rahutu, annab pontsakate jalgadega mänguasi naisele kummalise rahu. Helja-Hildegard pole loomakest oma silmaga näinud. Ainult sõrmedega tundnud tema pehmet-pehmet karva, mida on mõnus paitada. Helja-Hildegard tunnetab elu läbi sõrmede, need on talle silmade eest. Seepärast, et ta on pime. “Täiesti. Kui vaatan toas ringi, siis näen vaid valguskuma,” jutustab ta telefonitsi.

Kõnetraati kasutab ta praegu palju, see on tema peamine kontakt maailmaga.

“Arutame lähedastega igasugu asju, muidugi ka seda praegust taudilugu,” ütleb naine. Elukogenud Helja-Hildegard sõnab, et ei oska sellest asjast eriti midagi arvata.

“Ma pole sellist taudi, mis praegu kestab, varem näinudki. Eestis pole sellist asja, mis oleks kogu riigi hõivanud, enne olnud. Sellist imelikku tõbe, mis oleks lausa seganud liikumast või seadnud piiranguid,” räägib ta.

Helja-Hildegardile meenub, et Eesti inimeste tervist on ennegi igasugu epideemiad laastanud. Tema nooruspõlves võisid sarlakid, leetrid ja tuulerõuged saatuslikuks saada. “Minu seitse aastat noorem õde oli kuueaastaselt difteerias. See võttis ka inimesi ära. Mäletan, olin juba kooliplika, kui õde pandi haiglasse. Sai terveks,” räägib naine. Lapsepõlv, eile ja täna – mis siin muud teha kui meenutada olnut ja oodata. Helja-Hildegard ütleb, et Soomes elaval pojal oli plaan talle märtsis külla tulla. “See langes ära,” räägib ta koroonaviiruse otsesest mõjust enda elule.

Hooldekodus käib nädala tagant laulmas ja viktoriine tegemas Helle Pajula. Raamatukogu inimene loeb lugusid ette. Nemadki jäid tulemata.

Muud polegi. Uksed on hooldekodus kinni ja naine ütleb end uskuvat, et vastik viirus oma nägu Ulvi kanti ei näita. Talupojatarkusest pakub ta välja, et äkki suvi koos soojusega toob pisikute taandumise. “Samas on ju riike, kus on ka praegu soe, see vist ikka ei toimi,” arutleb ta.

Aga samas julgeb ta siiski plaane seada. Septembriks võiks see viirus läinud olla. “Mul on ilus sünnipäev tulemas – 88. Vaata kumbapidi tahad, ikka ühtemoodi number,” lausub ta.

Helja-Hildegard Lauri hingab sügavalt välja ja ütleb siis, et oktoobri alguses sai ta esimest korda vanavanaemaks. “Tahaksin Tallinnas elavat pisikest poisipõnni näha,” sõnab ta.