Koroonakogemus: teadmatus paneb teisest eemale hoidma justkui katkust

Selles peres oldi kodus rahulikud: jälgiti, oldi karantiinis ja otsiti välja kaitsevahendite tagavara. Pille nendib, et kõige suurem mure oli nendega koos elava ema pärast. “Lugesin palju teaduslikke uuringuid ja artikleid ning sain aru, et meie endi mõistlik ja tasakaalukas käitumine on hetkel oluline.”

"Positiivse proovi andnud inimesed pole ei teadlikult ega tahtlikult valesti käitunud, see oleks võinud juhtuda ükskõik kellega. Ärge lööge neid risti." Pille Tali

Tänaseks on perearst tüdruku terveks tunnistanud. Aga neil oleks justkui märk küljes.Nagu tema mees kostis: selles olukorras näed, kes on sõber. “Positiivse proovi andnud inimesed pole ei teadlikult ega tahtlikult valesti käitunud, see oleks võinud juhtuda ükskõik kellega. Ärge lööge neid risti,” sõnab Pille Tali.

Ta on mõistnud, et meil on liiga vähe teadlikkust, viiruse kohta ringleb palju erinevat informatsiooni, ka riiklikul tasandil on liiga palju lahtisi otsi.

Naine ütleb, et selline olukord, kus vaadatakse haigestunutele viltu, tekitab süütunnet. Ta ise on valmis olnud tegema radikaalseid pingutusi, et pere saaks naasta kiiremini tavaellu. Pole halba heata ja nii ta usub, et kummaline 2020. aasta on muutunud meie väärtushinnanguid. “Hindame lihtsaid asju, seda, et saame ka väga vähesega hakkama, kuid mitte üksteise toetuseta,” lausub Pille Tali.

Psühholoog Inge Asi ütleb, et meie käitumine sõltub kasvatusest, meil on erinevad eetilised piirid. “Igaüks mõtleb oma kogemuste piires,” nendib Asi.

Aasta arst, Väike-Maarja perearst Mall Lepiksoo sõnab, et kuna me ei tunne koroonaviirust kuigi palju, külvab see inimestes hirmu ja nad kardavad.