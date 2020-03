Haljalasse plaanitava uue koolihoone eskiisprojekt läheb arutlusele

Eriolukorra tõttu korraldab vallavanem Ivar Lilleberg kooli komisjoni digitaalse koosoleku, et küsida tagasisidet ja koguda ettepanekuid. “Kooli poole pealt on vajalik veel muudatusi teha, sest pinda on vaja veel vähendada,” sõnas Ivar Lilleberg.

Praegu on projektis ka täismõõtmetes korvpallisaal, jõusaal ja tribüün. Plaan on tulevikku vaadates ka teiste spordialade harrastamiseks lahendusi leida, näiteks mõeldakse Tatruse välitiiru lähedusse lasketiiru rajamisele. Vallavanem märkis, et projekteerimine on graafikus ja asjaga liigutakse edasi.