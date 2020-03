Mälestades märtsiküüditatuid

Küüditamisohvriks langesid nii mehed, naised, lapsed kui ka vanurid. See oli julm ja õiglusvastane tegu, mida ei tohi unustada ega andestada. Liiatigi sellest vaikida. Meie esivanemate kaotatud elud ja ohverdused väärivad meie mälestust ja austust.

Sellist ebaõiglust on raske mõista ja selgitada. Eelkõige peame oskama hinnata seda, mis meil on, ja õpetama ka oma järgnevaid põlvi väärtustama inimõigusi ja vabadust. Kuid me ei tohi kaotada valvsust.