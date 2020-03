Lääne-Virumaal lisandus üks koroonaviiruse juhtum

Koroonaviiruse positiivse proovi andis naine, kes elab Viru-Nigula vallas. Ta nakatus reisil ning on end jälginud ja viibinud kodus karantiinis.

Haigestus ka Rakvere gümnaasiumi õpilane, praeguseks on perearst tüdruku terveks tunnistanud.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et meie piirkonnas on tehtud palju koroonaviiruse teste. "Eelmisel nädala tehti ida regioonis 102 analüüsi, neist 45 Lääne-Virumaal," ütles Muusikus.

Ida-Virumaal on praegu kaheksa koroonaviirusega nakatunut. Kaks haigestunut on haiglas, nende seisund on stabiilne.