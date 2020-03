EKRE saadikud annetavad palgatõusu arvelt tuleva lisaraha kriisiabiks

"Meie saadikutele on moraalselt vastuvõetamatu leppida seadusest tuleneva palgatõusuga ajal, mil kogu ühiskonnal seisavad ees tõsised majandusraskused," ütles fraktsiooni esimees Siim Pohlak.

"Kuna praegu puudub võimalus seaduse kaudu vähendada ametisoleva Riigikogu koosseisu palka, leppisime fraktsioonis kokku, et toetame oma palgast neid, keda kriis kõige valusamalt puudutab, samuti algatusi, mis aitavad kriisi leevendada." Pohlaku sõnul on mõned saadikud avaldanud soovi annetada just oma valimispiirkonna abivajajatele, aga samuti kavatseb fraktsioon luua annetusfondi, mis võimaldab teha suuremaid toetusi. Kriisifondi saavadsoovi korral annetada ka teised erakonna liikmed ja toetajad.