Valitsus eraldab tervishoiu erakorraliste kulude katmiseks üle 220 miljoni euro

„Nii praegune kui ka järgnevad nädalad on koroonaviirusega võitlemisel otsustavad. Selleks et tagada meie tervishoiusüsteemi jätkuv valmisolek, oleme haigekassale otsustanud lisaeelarves eraldada täiendavaid vahendeid üle 200 miljoni euro. See raha on mõeldud toetama erakorralistes oludes meie haiglate ning arstide, kiirabitöötajate, õdede ja teiste tervishoiutöötajate tööd,“ lausus peaminister Jüri Ratas.