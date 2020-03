Eksamiperioodi edasilükkumisse suhtutakse koolides rahulikult

Lõpuklasside lõpetamine sõltub haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul väga palju sellest, kas maist on noortel võimalik naasta tavaõppetöö juurde. “Kui 4. maist siiski saavad tulla lapsed kooli, on võimalik eksamid tavapäraselt korraldada ja kõrgkoolid korraldavad ka sisseastumiskatsed,” ütles haridus- ja teadusminister.

Kui see pole reaalne ega ohutu, siis tuleb Repsi sõnul eksamid lükata kas suvesse või sootuks ära jätta. “Need otsused saab teha aprilli teiseks pooleks,” lisas minister.

Juhul kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetataks jooksvate hinnete alusel.

Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ütles, et ministeeriumi selline otsus on koolidele suureks kergenduseks. “Praegu tuleb asja rahulikult võtta. Ministeeriumilt on see väga mõistlik signaal, et ei ole eksami- ega tasemetöö pinget ning kohustust õppekava kaanest kaaneni ära õpetada kaugteel,” rääkis Marksoo. “Kes olid hoolsad õpilased koolis, on seda ka distantsõppel, ja kes viilisid koolis, viilivad ka nüüd. Kuid see on väga hea iseseisva õppimise ja aja planeerimise kool nii noortele kui ka vanematele ja õpetajatele.”

Marksoo ütles, et distantsõppe ajal Rakvere reaalgümnaasiumis üldiselt hindeid ei panda. “Enamasti pannakse märge, kas töö on arvestatud või mittearvestatud, või õpetaja teeb endale märke, kes õpilastest esitas töö õigeks ajaks, hindeid pannakse vähe,” kõneles Marksoo.

Juhul kui distantsõppe aeg pikeneb ja koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel, on Marksoo sõnul võimalik panna arvestuslik hinne ka koduõppeperioodi kohta. “Lõpuklassides on enamik kursuseid statsionaarselt läbitud ning õppetöö lõppeks 17. aprilliga niikuinii ära, nii et väga segi see olukord kaarte ei tohiks lüüa,” ütles Marksoo.

"Ning enamik kõrgkoole teeb niigi oma vastuvõtukatseid ja teste, nii et ega maailm seisma ei jää." Martti Marksoo, Rakvere reaalgümnaasiumi direktor

Seni on Rakvere reaalgümnaasiumi kümnendasse klassi pääsemiseks olnud esimene tingimus see, et põhikool peab olema lõpetatud ilma kahtedeta, arvesse on võetud matemaatika- ja eesti keele eksami punkte. “Kui eksamid ära jäävad, peame vaatama vastuvõtusüsteemi üle, selles suhtes oleme ootel, kuid reeglite ümbertegemine kaua aega ei võta,” rääkis Marksoo. “Ning enamik kõrgkoole teeb niigi oma vastuvõtukatseid ja teste, nii et ega maailm seisma ei jää.”

Kadrina keskkooli abituriendi Kaisa Nele Hendla sõnul lootis ta väga, et eksamid toimuvad õigel ajal. “Kui tuli uudis eksamiperioodi edasilükkamise kohta, siis see tähendab seda, et periood on veelgi kurnavam. Kui läheb aga nii, et eksamid jäävad üldse ära ning hinded pannakse jooksvate hinnete alusel, siis see on minu meelest hea lahendus. Kuigi võibolla oleks mõni end just kokku võtnud ja eksamihindega seisu parandanud,” arutles neiu.

Ka tulevikuplaanid on tal lahtised. Kui algul plaanis ta minna pärast keskkooli välismaale vabatahtlikuks, et võtta endale vaheaasta, siis nüüd hoiab ta silma peal ülikoolidel.

Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudi direktor Helle Noorväli ütles, et kuna eelkaitsmised olid planeeritud juba ülejärgmisse nädalasse, otsustati need eriolukorra tõttu ära jätta.

“Üliõpilased lähevad otse kaitsmisele, mis tähendab, et kogu vastutus on üliõpilasel ja juhendajal. Kaitsmised on planeeritud mai lõppu ja esialgu me seda plaani ei muuda. Kui aga olukord nõuab, siis lükkame loomulikult edasi,” rääkis Noorväli.