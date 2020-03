Kaitsevahenditega on haiglas olukord stabiilne

Haiglajuht märkis, et plussiks on tulnud see, et Lääne-Virumaa on olnud koroonaviiruse leviku poolest helesinine laiguke Eesti kaardil. “See on meid säästnud,” lausus Suurkaev. Kaitsevahendite kohta ütles ta, et neid on, kuid iga asjaga on seis isemoodi ja pikemaks perioodiks neid ei piisa. “See sõltub paljuski patsientide arvust,” tähendas haiglajuht. Palju kasutatakse meditsiiniasutuses kaitseülikondi, Ain Suurkaev ütles, et neid jätkub kaheks-kolmeks nädalaks. Kaitsekinnaste tagavaraga on hästi ja nende saadavusel pole praegu ka väga viga.