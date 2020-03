Matsimoka arengusse on panustatud tublisti

Kui Matsimoka algne eesmärk oli saada kampaaniaga kokku ligikaudu 1,2 miljonit eurot, siis praeguse seisuga moodustab 182 investori panus ettevõttesse 207 000 eurot. “Ütleme nii, et väga rahul ei ole,” lausus Huljal asuva väikelihatööstuse tegevjuht Jan Inno. Tema sõnul andis enne kampaania algust huvilistele korraldatud niinimetatud suletud voor lootust, et ettevõtmine kujuneb väga edukaks.

“Kui [koroonaviiruse puhangust tingitud] olukorra tõsidus jõudis inimesteni, siis põhimõtteliselt kadus huvi ära. Nädal aega veel tilkus paari ­tuhande euro kaupa, aga nüüd ei ole vist kolm päeva eriti midagi juurde tulnud. Eriti kurvad me ka ei ole, sest miinimum tuli ilusasti täis, ja saime aru, et inimeste huvi on olemas. Mõtleme ja teeme võibolla aastakese pärast mõne uue vooru. Praegu kardavad inimesed raha investeerida, sest tulevik on ebaselge. Pigem hoitakse raha pangakontol, et nii-öelda ellu jääda ja et kodu jääks alles, mis on väga mõistlik,” kõneles ta.

Matsimoka algne plaan oli ühisrahastuse projekti täiemahulisel õnnestumisel laiendada tootmispinda senisega võrreldes kolm korda ning ehitada esimesena Eestis uuenduslik salaamitootmise kompleks. Jan Inno märkis, et edasiste tegevuste üle otsustatakse sõltuvalt sellest, milliseks kujuneb kampaania lõppseis. Igal juhul investeeritakse kogutud raha ettevõtte arengusse.

“Üks variant on teha salaamimaja rendipinnale ja teine ikkagi see juurdeehitis ise ehitada ning võtta natuke laenu. Vaatame, võibolla tuleb kampaaniaga veel midagi juurde,” rääkis Inno.

"Toimetame ja töötame, kivi peal nutta ei ole mõtet." Jan Inno, Matsimoka lihatööstuse tegevjuht

“Loodame positiivsetele arengutele. Milline on lõppseis, me veel ei tea. Samas pole investeerimine praegu esimene asi, mis mul mõttes mõlgub. Peaasi, et Eestisse ei tuleks sellist õudust, nagu on Euroopa lõunapoolses osas.”

Matsimoka lihatööstuse toodanguga kauplemine on Jan Inno ütlusel praeguseks müügikohtades vähenenud, kuid ketipoodides seevastu jälle oluliselt suurenenud. Nakkusohu vältimiseks on tootmiskompleksis kasutusele võetud mitmesugused meetmed alates sellest, et inimesed ei käi enam tööle ühissõidukiga, vaid kasutatakse isiklikku sõiduvahendit. “Mul isa näiteks veab autoga ühte inimest Tapalt. Teised kolleegid on omavahel kokku leppinud, et tulevad koos: üks võtab teise peale. Varem planeeritud puhkused oleme ettepoole toonud nii, et viis-kuus inimest oleks reservis. Kui midagi peaks juhtuma, siis saab teine vahetus tööle tulla.”

Lihatööstus on äreval ajal tulnud välja mitme uudistootega, pakkudes madala rasvasisaldusega täissuitsuvorsti ja viinereid.