Uhtna Linnukaare tänava kruntidest müüdi oksjonil üks

Seidelbergi sõnul olid krundid suurusega kuni 3000 ruutmeetrit müügil alghinnaga 5000–6000 eurot, mis on 30 protsenti turuhinnast.

“Vaatamiste põhjal huvi kruntide vastu oli märgata, kuid oksjon oli väga keerulisel ajal ning see võttis aktiivsematel huvilistel hoo maha, sest praeguses olukorras on keeruline teada, mis homne toob,” märkis Janek Seidelberg ja lisas, et krundid pannakse uuesti oksjonile eriolukorra lõppedes.