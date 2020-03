Juhtkiri: põhi-, varu- ja veel üks plaan

Olukord on uus ja keeruline nii õpilastele, õpetajatele kui ka ametnikele. Otsustamiseks, ammugi mingi uue, veebipõhise eksamiformaadi väljatöötamiseks napib aega. Viiruseoht on suur ning eksamite ärajätmine ja edasilükkamine on selge ja kindel abinõu. Nii et tubli otsus.

Koolidele on see kindlasti kergenduseks, samas teeb noorte elu ja haridustee jätkamise plaanid keeruliseks ja tuleviku ähmaseks. Eksam on teadmiste proov, kus valvatakse väga rangelt, et keegi ei kasutaks kõrvalist abi. Mõneti on see signaal, et me ei usalda noori inimesi. Muidu võiks eksamit teha kodust lahkumata oma arvutist. Miks me arvame, et ei saa neid usaldada? Paraku tihti ei saagi.

Miks? Kas oleme vahel mõelnud, kui usaldusväärsed oleme ja millise eeskujuga oleme neid noori kasvatanud? Miks me ei julge või ei saa neid usaldada? See on küsimus igaühele, riigile ja ühiskonnale eksamikriisi valguses.

Ja kui tõesti läheb nii, et eksamid eriolukorra tõttu ära jäävad, saab lõputunnistuse hinde välja kirjutada aastase töö põhjal. Kõrgkoolidki sätivad oma sisseastumisi-teste olukorrale vastavalt, mitte ei looda eksamitulemustele.

Olgugi et praegu on seis veel lahtine, on hea, et ministeerium midagi otsustas. Nii saavad asjaosalised seisukoha võtta ega pea kohvipaksu pealt ennustama. On olemas põhiplaan ja varuplaan, ning kui vaja, siis ka järgmine.

Eriolukord nõuabki teistsuguseid lahendusi. Kahju on vaid sellest, kui tänavuaastased lõpetajad jäävad ilma võimalusest rääkida lugusid eksamite sooritamisest. Lugusid, mida on pajatada kõigil, kes kunagi abiturient olnud.