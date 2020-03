Repliik: distantsupidu – me ainus festival

Üks, milles hetkel kindel olla saab, on see, et enam ei saa milleski kindel olla. Uus, pealesurutud elukorraldus tõmbab vaiba me kõigi jalge alt, muutes distantsupeo teadmata ajaks ainsaks festivaliks, millest osa võtta saame. Võimalik, et nii ongi parem.