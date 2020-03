Kiri: tunnete äratamise aeg – kevad 2020

Silma hakkab ka see, kui suuresti mu kodulinn on ilusamaks muutunud. Kõrvaltänavatel on maju korrastatud, aga säilinud on tänavate vana hingus. Elud majades on vahetunud, aga nad kestavad.

Nii imeline on see, kui inimesele on antud võimalus märgata ja tajuda uuesti seda, mis ta kunagi tajunud on. See loob erilise tunde. Noorus ning rännak vanaduse poole elukaarel on ju ilus aeg ning ääretult võimas kingitus. Ilus on ka see aeg, kui meil on aega ilmarattalt maha hüpata ja tajuda ning meenutada, kuidas meie tunded kunagi ärkasid, mis lõhnad ja märkamised olid esmakordsed. Kui keeruline on määratleda mingi sündmuse või katastroofi olemust, kui hirme on nii palju!