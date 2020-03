Sportlased aimasid, et olümpia lükkub edasi

Praegu Soomes Kuortanel viibiv Eesti naistemaadluse läänevirulasest esinumber Epp Mäe võttis teisipäevase ametliku uudise olümpiamängude edasilükkamise kohta vastu rahulikult. Piirangud peatasid atleetide ettevalmistuse üle maailma ning erandiks polnud ka Soome.

“Seda oli kergelt aimata. Kui kogu maailmas kipuvad asjad halvemuse poole, siis on väga raske olümpiamängude toimumist ette kujutada,” kõneles Mäe ja lisas, et nelja aasta tagant peetavaks suurvõistluseks peaks olema kõikidel atleetidel üle maailma võimalus ühtemoodi valmistuda.

Tudust pärit maadlusnaine lausus, et pärast olümpiamängude edasilükkamise uudist peab ta nüüd targemaks tulla paari päeva jooksul tagasi Eestisse. “Olen kaks nädalat karantiinis ja annan oma panuse: püsin kodus ega liigu ringi trennisaalides ja igal pool mujal, kuhu sportlased on praegu ikkagi üritanud kuidagi pääseda. Nüüd tuleb see lihtsalt üle elada,” rääkis Epp Mäe.

Ta märkis, et ainus, millest praeguses olukorras rõõmu tunda, on varem kätte võideldud olümpiapääse.

Tema sõnul pole vaja mõelda ega muretseda, mis saab siis, kui rahvusvaheline maadlusliit hakkab praeguseks korralikult pea peale pööratud võistluskalendrit olukorra normaliseerudes uuesti kokku panema ning sportlastel tuleb asuda OM-ile kvalifitseerumiseks kiiruga vormi koguma.

“Ma saan tõesti nüüd rahulikult aja maha võtta, minna koju ning anda enda panuse sellega, et püsin kodus. Rohkem kui aasta on olümpiani ja nüüd ei ole tõesti mõtet rahmeldada,” lausus Mäe, kes soovitas sama teistelegi sportlastele. “Võtame kõik aja maha. See on tõepoolest väga oluline, et inimesed püsiksid praegu kodus. Las eriolukord rahuneb ja asjad liiguvad normaalsuse poole tagasi. Meil on seejärel aega trenni teha küll.”

Enne OM-i edasilükkamise uudist püüdsid mõne tuhande elanikuga Kuortanel harjutanud maadlejad endale ise mingeid tingimusi luua, sest koolid olid suletud ja samuti pandi kinni maadlussaal.

“Tegime endale mingisuguse nurgataguse jõusaali, kus sai kogu aeg vahendeid desinfitseeritud. Tegutsesime, tegu polnud ametliku jõusaaliga ning korraga ei kogunenud sinna üle kümne inimese, nagu Soomes on ette nähtud. Kuna tuli uudis olümpia edasilükkamisest, leidsin, et mul pole mõtet selle tegevusega siin jätkata,” rääkis Epp Mäe.

Samuti pidas otsust Tokyo olümpia edasi lükata mõistlikuks Rakverest sirgunud Eesti esinaistriatleet Kaidi Kivioja, kes viibib Portugalis Monte Cordos.

“Ettevalmistus on rikutud. Kui edasi treenime, siis seame nii ennast kui ka teisi inimesi ohtu,” kõneles ta.

“Kogu olümpiale kvalifitseerumise protsess on niikuinii pea peale keeratud ja me ei tea ju, kas olukord läheb kuu aja pärast paremaks või halvemaks. Selles mõttes on hea, et mingi otsus tehti, kuigi head otsust, millest kõik võidaksid ja oleksid rahul, on kindlasti raske teha. Parem on see, et lükati aasta võrra edasi, kui et oleks kahe aasta võrra lükatud. Nüüd on lihtsalt aasta aega paremaks saada.”