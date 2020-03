Termomeeter võiks igas kodus varuks olla

Tavalisi ja digitaalseid kraadiklaase on praegu kõikides apteekides piisavas valikus ja koguses saada. Kontaktivabu termomeetreid leidus paar tükki vaid ühes linna apteegis. Osas apteekides olid need läbi müüdud või hiljutise sooduskampaania tõttu otsa saanud. Kuid ühest apteegist öeldi, et kontaktivaba termomeetri järele pole kunagi varem ega ka praegu erilist nõudlust olnud ja apteek ei ole neid soetanud. Lisaks termomeetritele küsitakse jätkuvalt näomaske – kuid mida pole, seda pole.