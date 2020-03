Must surm viis suure osa Eesti elanikest

Katkuga kaasnenud näljahäda oli niivõrd suur, et sadakond aastat pärast katku on kirjutatud: “Kui linnast surnud hobust ehk lehma välja veeti, siis kohe langesid peale, jagasid raipe liha ära ja sõid toorelt.” Söödi ka katku surnud kaaslaste surnukehi.

Kundas aga arvati, et just näljahäda, õigemini küll aganaleib, põhjustas katku. Mulgimaal leiti seevastu, et katku põhjustas külmavõetud vilja söömine.

Inimliku loomuga katk

Enamalt jaolt uskus rahvas aga siiski, et katku levitasid kurjad vaimud, nõiad, kratid või vanakuri ise. Mõnikord peeti katku levitajateks ka mõisnikke. Enam-vähem kindel on aga see, et pea alati usuti katku inimese kujul maad mööda liikuvat.

Et katk inimese kuju oli võtnud, olevat tal ka inimlikke nõrkusi olnud. Nii on rahvalugusid, kus on viidatud sellele, et katk olevat jätnud puutumata väikesed lapsed ning imetavad emad.

Lääne-Virumaal on katkulugusid kõige rohkem kirja pandud Kadrina kandist ja rannaküladest. Simuna ja Väike-Maarja kandi katkulood räägivad aga valdavalt sellest, kuidas katku teekond katki jäi.

Simuna lähedal asub 1849. aastal G. W. Struve püstitatud meridiaanikaare mõõtmise tähis, mida rahvas on aegade jooksul katkukiviks pidanud. Avanduse külas on kirja pandud alljärgnev rahvajutt.

Simunast kaks kilomeetrit lõuna pool asub Katku küla. Selles külas olla katk kõik inimesed maha tapnud. Katk käinud ringi halli kitse näol. Viimase mehe surmanud katk küla põllul. Sinna kohta on suur kivisammas püstitatud tähistamiseks, et katk sinna kinni jäi. Sambale olla midagi pääle kirjutatud, kirjadest aga õieti aru ei saa. Nooremad inimesed arvavad, et see on mingi maamõõtmise märk või mingi muu tähis.

Teine versioon räägib, et tolle kivisamba juures saanud kaks katku kokku ja hakanud omavahel tap­lema. Kohalik katk löönud võõra katku küll maha, kuid jäänud ise nii jõuetuks, et ei jaksanud enam edasi minna.

On selle kiviga, kuidas on, aga tegelikus elus pani katkule piiri külmade ilmade saabumine. Katku levitavad kirbud suiguvad enam kui kümnekraadises külmas letargilisse unne ning pole enam võimelised nakkust levitama. Samas on nad külmale vastupidavad ja jätkavad soojade ilmade saabudes tegevust.

Üldiselt arvatakse, et põhjasõja ajal hukkus katku, sõjategevuse ja nälja tõttu kaks kolmandikku Eesti rahvastikust.