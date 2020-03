Roman Kusma: “On valik, kas paanitseda või olla rahulik”

2008. aasta finantskriisist räägiti kui suurimast, mis majandust tabanud. Praegune kriis on veel võimsam ...

See on kordi hullem, majandus pandi seisma. Kuskil midagi ei toimu. Kui 2008. aastal polnud raha, siis 2020-ndal on seda palju, aga sellega pole midagi teha.

Eesti majandus õitses, läks hästi, kriis tuli käsuga. Usun, et taastumine tuleb vaevarikas. Kui majandus välja suretada, siis suurt kivi veerema lükata on raske. See nõuab palju pingutust. Olen veendunud, et ettevõtetel tuleb põhjas ära käia ja saabub ka pankrotilaine. Kui eelmises kriisis näidati palju ettevõtjate peale näpuga, et nad ei saanud hakkama, või lausa parastati neid, kel halvasti läks, siis seekord loodan, et seda ei juhtu.

Tuleb mõista, et ükski ettevõtja ei taha oma ärisid pankrotti lasta, aga kui ta on sunnitud, siis pigem on see häda meile kõigile.

Räägime Aqvast, kus töötab 150 inimest. Olete tuntud juhina, kes suhtleb vahetult oma inimestega. Mis on see sõnum, mida olete sellises olukorras edastanud oma töötajatele?

Kui tuli otsus veekeskused sulgeda, siis me ei saanud teha koosolekut, kus oleks koos olnud kõik inimesed, tegime kokkusaamisi osakondade kaupa, ütlesime töötajatele, et inimesed püsiksid rahulikult kodus. Aqva töötajad on aprilli alguseni puhkusel ja sealt edasi miinimumpalgal kodus, kuniks olukord normaliseerub. Õnneks saavad töötajad kaks kuud riigilt 70-protsendilist palgatoetust.

Täna peaks linn valmistuma laiemaks supiköögiteenuse pakkumiseks, see aeg võib paari kuu pärast kohal olla, kus ma tahaksin ka ise võibolla suppi saada.

Berliini Trahter on meie püsiklientide palvel lõuna aeg avatud, sest need, kes tööl käivad, tahavad ju süüa saada, aga õhtutel ja nädalavahetustel on trahter suletud. Seal on sama seis, elame riigi armust, sest käive on kukkunud 95 protsenti.

Olukord muutub iga päevaga, ja nagu ütles tööandjate keskliidu juht Arto Aas, tähendab üks päev eriolukorras pärast nädal aega taastumist. See võib isegi pikemalt minna, tavaolukorra taastumine võib aega võtta lausa aasta-kaks. See sõltub paljudest asjadest. Ega me sellest viirusest enam lahti ei saa, see on igapäevane reaalsus, peame sellega nüüd elama, ja uskuge, kui tuleb koroonale ravim, siis peale seda suhtume sellesse nagu tavagrippi. Kas täna keegi kardab haigestuda grippi?

Saan aru, et teie sõnum on see, et säilitagem rahu, kuulakem, mida peab tegema ja kuidas käituma, ning ärgem paanitsegem.