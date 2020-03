Rakvere haigla seiskab reedest plaanilise ravitöö

Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev sõnas, et täna selekteerivad nad välja need patsiendid, kelle ravi ei saa edasi lükata. "Tegime otsuse, et peatame plaanilise tegevuse kaheks nädalaks. Sündmuste põhjal suheldakse patsientidega," edastas Suurkaev.

Haiglajuht rääkis, et patsiendile tähendab niisugune olukord seda, et kontaktvastuvõtt jääb ära, kuid doktor ja patsient suhtlevad omavahel elektrooniliste kanalite kaudu ja telefoni teel, kui tegemist ei ole ambulatoorses mõttes just erakorralise patsientiga.

"Kui inimesele on vaja kiiresti uuringuid teha, siis tuleb need erakorraliselt ära teha, sest haigusi põetakse täna, siin ja praegu. See pole turismireis, et saame sügisesse lükata," tähendas Suurkaev.

Küsimusele, kas vabaneb ka meditsiinipersonali, keda saab suunata erakorralise meditsiini osakonda, vastas Ain Suurkaev, et sellega on nii ja naa. "Patsientide nõustamine toimub arstil ja õel vastuvõtuajast. Elekterravi ja massaaži tegevad inimesed vabanevad oma igapäevatöö mõttes ja neid püüame ka rohkem ära kasutada," lausus haiglajuht.