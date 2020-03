Väike-Maarja peatas lasteaia kohatasu küsimise

Ka sulges vallavalitsus kõik avalikud mänguväljakud ja kettagolfirajad. Kesküla sõnutsi kehtib keeld vallale kuuluvate mänguväljakute ja kettagolfiradade kohta. Matkaradadel on viibida lubatud, kuid sealgi tuleb kinni pidada peaministri korraldusest. Üle kahe inimesega rühmadesse koguneda ei tohi ja teineteisega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet. "Tegelikult on iga inimese turvalisus suures osas tema enda kätes. Palun suhtuge eriolukorra piirangutesse mõistvalt, see on meie kõigi huvides," rõhutas Indrek Kesküla.